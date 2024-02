Culturista di fama mondiale denunciato per farmaci anabolizzanti

Bologna, 10 febbraio 2024 – Denunciato per ricettazione e utilizzo o somministrazione di farmaci anabolizzanti: è la sorte toccata a un culturista, conosciuto a livello mondiale per la sua disciplina sportiva praticata a livelli alti, e anche per avere allenato attori di fama internazionale.

L’uomo è finito nei guai dopo la perquisizione domiciliare eseguiti dai carabinieri di di Medicina decisa nell’ambito di un’inchiesta penale dalla Procura di Bologna, in cui erano emerse informazioni legate al mondo delle sostanze chimiche utilizzate per aumentare illegalmente le prestazioni sportive degli atleti.

Le informazioni dei carabinieri, sono state confermate durante la perquisizione a casa dell’uomo che ha consentito di trovare più di cento sostanze chimiche anabolizzanti.

Le pastiglie erano sia straniere sia italiane: le prime legali all’estero ma importate illegalmente in Italia, le seconde, invece, legali in Italia ma soggette alla prescrizione medica. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri di Medicina.