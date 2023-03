Davide Ferrerio, in coma dopo il pestaggio a Crotone: chiesto il processo per il quinto uomo

Bologna, 29 marzo 2023 – L’inchiesta sul pestaggio di Davide Ferrerio – ridotto in fin di vita lo scorso 11 agosto a Crotone – procede spedita: la Procura di Crotone ha già chiesto il rinvio a giudizio per il 'quinto uomo’, un 31enne accusato di concorso anomalo nel tentato omicidio del 21enne. L’udienza preliminare, dopo l'ordine di imputazione coatta del Gip, ed è stata fissata per il 17 aprile.

La madre “Il nostro inferno, peggio di una galera”

Difeso dall'avvocato Renzo Cavarretta, è la persona che quella sera aveva un appuntamento con la 17enne da cui è partito tutto e che poi, secondo l'accusa, inviò il messaggio che avrebbe indirizzato l'aggressione verso Ferrerio.

Del fatto è accusato come autore materiale Nicolò Passalacqua, per cui il 3 aprile è fissata un'udienza davanti al Gup e di concorso anomalo nel reato rispondono anche la madre della 17enne (la ragazza comparirà invece il 5 aprile davanti al tribunale minorile) e un altro giovane, Andrej Gaju.

Per il 31enne, il ‘quinto uomo’, era stata inizialmente chiesta l'archiviazione. Ma la famiglia di Ferrerio (assistiti dagli avvocati Gabriele Bordoni e Fabrizio Gallo) si era opposta e così c'è stata l'ordinanza di imputazione coatta. A questo punto è probabile che i due procedimenti vengano riuniti.