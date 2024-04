Diretta 13 aprile incidente Suviana, il ministro Tajani ricorda le vittime: “Investire sulla sicurezza”

11:48

Tajani: "Bisogna continuare a investire sulla sicurezza"

"Non posso non ricordare le vittime sul lavoro della centrale idroelettrica di Bargi. Purtroppo gli incidenti ci sono sempre. Dobbiamo continuare a lavorare sulla sicurezza per il lavoro con norme non ideologiche", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando agli Stati generali dell'economia organizzato da Forza Italia a Milano "Per esempio, possiamo pensare - sottolinea Tajani - di dare incentivi alle imprese che adottano politiche sulla sicurezza all'avanguardia".