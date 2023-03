Donne nel mirino: impennata di denunce per violenza sessuale a Bologna

Donne nel mirino Impennata di denunce per violenza sessuale

Bologna, 8 marzo 2023 – Quattrocentottantasei denunce per violenza, di genere e non, in un solo anno. I dati dell’Arma dei carabinieri, riferiti al territorio provinciale di Bologna nel periodo che va dall’8 marzo scorso al 5 marzo 2023, fanno paura e richiamano l’attenzione su un vero e proprio fenomeno sociale. I numeri parlano chiaro: in media si tratta di più di una denuncia al giorno. Nello specifico, sono 110 le violenze sessuali. Di queste, 100 casi riguardano vittime con età superiore ai 14 anni, nove invece quelle ai danni di ragazzini minori di quattordici anni. Non solo. Nel report dell’Arma si parla anche di sette casi in cui gli atti sessuali sono stati compiuti con un minorenne: un episodio, invece, riguarda la corruzione di un giovane sotto i diciotto anni d’età. I numeri salgono in maniera esponenziale se si analizzano i casi di violenza di genere, riferiti a maltrattamenti consumati all’interno delle mura domestiche e atti persecutori. In totale sono ben 368 i casi registrati in tutto il territorio provinciale di Bologna nell’ultimo anno. Diversi i numeri forniti dalle forze di polizia. I dati, riferiti al 2022, denotano un trend in aumento per quanto riguarda le violenze sessuali. Occhi...