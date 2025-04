Gaber e Jannacci, chiusura col botto

Oggi alle 21 a Palazzo Minerva, a Minerbio, l’ultimo spettacolo della stagione teatrale 2024/2025: Gaber, Jannacci con Davide Giandrini. Gaber Jannacci è un concerto comico, con all’attivo oltre 170 repliche in l’Italia, che ripercorre alcune delle canzoni più rappresentative, oltre a diverse incursioni nelle numerose canzoni "nascoste". Alternate alle canzoni, fanno da cornice brevi racconti e aneddoti tratti dai diversi incontri che Davide Giandrini ha avuto coi due artisti. Il biglietto intero costa 18 euro, 14 il biglietto ridotto over 65-under 35, 13 il biglietto Emilbanca e 10 il biglietto per diversamente abili. I ticket si possono acquistare on line o in teatro da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.