Giulia, morta in montagna a 37 anni davanti al compagno

Faenza (Ravenna), 29 gennaio 2024 – Stava percorrendo un tratto di sentiero traverso sul monte Libro Aperto, nell’Appennino modenese, quando, forse a causa di una lastra ghiacciata, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è scivolata precipitando in un canalone per circa cinquanta metri, sbattendo contro le rocce. È morta così una donna di 37 anni compiuti a fine ottobre, Giulia Maroni, nata a Faenza ma residente a Castel Guelfo, in una domenica pomeriggio che doveva rappresentare, al contrario, soltanto un momento di gioia da trascorrere in alta quota.

Il compagno che si trovava con lei ha subito attivato i soccorsi e, immediatamente, sul posto è giunto EliPavullo, che ha prima sbarcato l’equipe tecnica e sanitaria della stazione monte Cimone per poi compiere un secondo giro e portare sul posto altri tecnici del Soccorso Alpino, in supporto a quelli già presenti. A seguito di complesse manovre di corda la donna è stata recuperata dai tecnici presenti, mentre EliPavullo è riuscito a trasportare a bordo con verricello l’equipe sanitaria e la paziente per trasportarla d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna.

Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare: durante il trasporto in ospedale, la 37enne non ce l’ha fatta ed è deceduta. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate a seguito della caduta.

Il sentiero che la donna stava percorrendo si trova, precisamente, nella zona Pizzo dei Sassi Bianchi (nella frazione di Fellicarolo, a Fanano) e porta da Monte Libro Aperto al rifugio Taburri, tagliando orizzontalmente la montagna: si tratta di uno dei sentieri Cai, che la donna di 37 anni stava ieri percorrendo insieme al compagno e al loro cane. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto ieri pomeriggio, che ha portato la donna a perdere la vita a soli 37 anni.