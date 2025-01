I dieci ’stracci della memoria’ che raccontano vite deportate

In occasione della Giornata della memoria, lunedì, l’associazione Rossi di Castel Petrosa, in collaborazione con Anpi, Tavolo per la pace, Spi Cgil, Pd di Pianoro e San Lazzaro, quest’anno ha dato vita all’iniziativa "Stracci di memoria", un’installazione pubblica di 10 matricole di deportati impresse su un tessuto strappato a strisce a rappresentare la violenza del nazifascismo. Assieme ad ogni tessuto una biografia e un Qr code. "Storie di tanti che non tornarono e di tanti che rimasero e scelsero da che parte stare; una storia che è stata ed è di tutti, anche di chi non la vuole sentire", commenta Marco Zuffi, capogruppo di minoranza a Pianoro, tra i promotori dell’iniziativa. Le matricole sono posizionate in diverse aree di Pianoro, Rastignano, Carteria, Pian di Macina, Botteghino e Livergnano.