I treni sono in ritardo, cambio di orari al liceo

"Il treno della linea Bologna-Portomaggiore è sempre in ritardo, tanto da far cambiare alla scuola gli orari di ingresso degli studenti. Assurdo". È polemica a Budrio dopo una circolare in cui la presidenza del liceo locale, il Giordano Bruno, informava dello slittamento degli orari di ingresso. La Lega va all’attacco. "Quanto accaduto a Budrio è surreale – dicono il responsabile budriese del Carroccio, Simone Barattini, e il vicesegretario provinciale, Matteo Di Benedetto –. I ritardi cronici della linea sono talmente tanti che il liceo ha deciso di cambiare gli orari di ingresso degli studenti, per adeguarsi ai ritardi dei treni. La pessima gestione del trasporto pubblico locale da parte dell’amministrazione regionale sta danneggiando centinaia di studenti e famiglie. La stessa scuola comunica la temporaneità del cambiamento degli orari, fino a che non tornerà la puntualità del servizio. A questo punto chiediamo alla Regione di adoperarsi per garantire un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente sulla linea Portomaggiore, che passa per Budrio. I cittadini di Budrio meritano rispetto tanto quanto i cittadini di ogni altro Comune, non possono essere considerati di serie B. Chiediamo anche al sindaco di fare la sua parte e di non rimanere in silenzio a causa dell’appartenenza al medesimo partito di quello di chi governa la Regione".

Immediato l’intervento del primo cittadino Debora Badiali: "Fin da quando è iniziato il cantiere per l’interramento della linea, noi segnaliamo le criticità e disagi a Trenitalia, Tper, Fer e Regione, chiedendo allo stesso tempo di lavorare sul futuro della mobilità sui nostri territori. E continueremo a farlo, avendo già dato la disponibilità alla nuova assessora regionale Priolo per incontrarci sul tema. La decisione della scuola di spostare di 5 minuti l’orario di ingresso non può essere però strumentalizzata. Fino alle vacanze natalizie, il treno in questione era previsto in arrivo in stazione a Budrio alle 7:59, con inizio delle lezioni alle 8:05. Ora, anche contando sulla puntualità ferrea dei treni, il margine era davvero risicato. La scuola, in un’ottica di collaborazione, penso abbia fatto bene a rimodulare l’orario di ingresso. Il contratto di servizio tra Fer e Trenitalia Tper prevede che entro 5 minuti di ritardo i treni sono considerati in fascia oraria". Badiali non si ferma: "Secondo i dati pubblici del monitoraggio regionale, nel 2024 il treno 90269 è stato effettuato 363 volte, arrivando 31 volte in ritardo per una puntualità media pari al 91,5%, nel 2025 il treno è stato effettuato 12 volte registrando il 100% di puntualità. Questo non significa che vada tutto bene, anzi, però penso sia corretto non strumentalizzare i temi. Noto che chi segnala il disservizio fa parte dello stesso partito di chi, al Governo, gestisce i trasporti".

Zoe Pederzini