Incidente a Bologna oggi, via Saragozza bloccata e lunghe code

Bologna, 5 giugno 2023 – Mattinata di passione sui viali. Il motivo è un incidente tra un camion e un altro veicolo che ha letteralmente paralizzato via Saragozza. Proprio in zona Stadio, domani, iniziano le chiusure stradali per il concerto di Vasco Rossi.

Al lavoro sulla dinamica ci sono gli uomini della municipale, mentre il blocco è stato rimosso dalla strada e ora la circolazione è ripartita in modo regolare.

Lo schianto ha però provocato non pochi disagi al traffico: via Saragozza è rimasta a lungo bloccata, mentre erano in corso le operazioni di soccorso. Ferite le persone rimaste coinvolte nello scontro, ma, da quanto si apprende, non in modo grave.

Viabilità molto congestionata, a partire della zona stadio, estendendosi poi anche ai viali della parte ovest di Bologna: autobus anche in ritardo di un’ora.