Vasco Rossi Bologna 2023: date, come arrivare al concerto e parcheggi

Bologna, 5 giugno 2023 - Tutto pronto per il concerto di Vasco Rossi a Bologna. Saranno quattro le date allo Stadio Renato Dall'Ara (via Andrea Costa 174): il 6, 7, 11 e 12 giugno 2023. Tutte sold out. Il rocker di Zocca, dopo la data a Rimini, porterà sotto le due Torri e in altre città italiane (Roma, Palermo e Salerno) una scaletta ricca di successi vecchi e nuovi. Successi che hanno segnato più di una generazione.

Ecco alcune informazioni utili su come raggiungere lo stadio bolognese Renato Dall'Ara.

Vasco a Bologna, quattro le date sold out al Dall'Ara

Vasco Rossi in concerto a Bologna: come arrivare

Per coloro che andranno in treno, la Stazione di Bologna Centrale è collegata allo Stadio dalle linee Atc 14, 21 e 37. Chi è già in città, invece, potrà raggiungere il Dall'Ara in bus anche con la linea 20.

Per chi andrà in auto, arrivando da Firenze A1, l'uscita da prendere per arrivare allo stadio è 'Bologna Casalecchio': uscita 1 della tangenziale, direzione Bologna Centro. Bisogna poi prendere l'asse attrezzato con 3 corsie per marcia, e usciere a 'Centro Certosa'.

Provenendo dall'autostrada A14 o A13 si può uscire a 'Bologna Arcoveggi', prendere la tangenziale direzione Casalecchio svoltando poi all'uscita numero 2: fare la rotonda in direzione centro viale Togliatti, e dopo 2 km prendete la direzione per la 'Certosa', dove c'è un grade parcheggio.

Sicurezza e regolamento

Per la sicurezza sono previsti servizi di controllo in aree vicine a quella del concerto e all’ingresso dello Stadio. Saranno inoltre effettuati in prossimità dell’arena concerto dei pre-filtraggi: solo chi sarà munito di biglietto potrà accedere alle aree limitrofe al Dall'Ara (ad eccezione di residenti e casi specifici), a garanzia della massima sicurezza.

Strade chiuse per il concerto di Vasco Rossi

Dalle 14 delle giornate del 6, 7, 11 e 12 giugno 2023, fino a cessate esigenze, sarà attivo il divieto di transito veicolare - eccetto veicoli operativi Hera mezzi di soccorso e forze dell'Ordine - nelle seguenti vie.

Da via De Coubertin a via dello Sport;

da via Andrea Costa a via Curiel;

da via dello Sport a via della Barca (eccetto residenti);

in tutta via della Certosa (eccetto residenti);

in via delle Tofane, da via della Certosa a via Sacco e Vanzetti (eccetto residenti);

in via XXI Aprile 1945, dal civico 9 a via de Coubertin.

Dalle 17 fino a cessate esigenze saranno chiuse via della Barca e via Don Sturzo, eccetto che per i residenti, mentre via dello Sport sarà chiusa dalle 9 della mattina.