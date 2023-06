Concerto di Vasco e strade chiuse a Bologna: code in zona stadio. La mappa del traffico

Bologna, 6 giugno 2023 – Traffico congestionato in zona stadio. Dall’Ara pronto a infiammarsi per Vasco, ma pronto a incendiarsi probabilmente anche l’animo degli automobilisti, che devono fare i conti con le strade chiuse (sia oggi che domani) per lo svolgersi dell’evento.

Lunghe le code in via Montefiorino. Molte auto sono rimaste ‘intrappolate’ fra via Tolmino e la rotonda di via Andrea Costa, dove è presente una delle chiusure principali.

Traffico rallentato anche in via Andrea Costa, in direzione del Dall’Ara, anche in questo caso i veicoli si trovano davanti alla medesima chiusura e a chi torna indietro, facendo la rotonda per tornare su via Tolmino.

Si via Tolmino, dove si viaggia molto lentamente in direzione centro: diversi i minuti di coda che gli automobilisti devono macinare per evitare le chiusure stradali.

Strade chiuse, la mappa

Il Comune, con una apposita ordinanza (a cui fa seguito anche l’ordinanza anti vetro e alcol), segnala che martedì 6, mercoledì 7 e poi i prossimi 11 e 12 giugno, dalle 14 fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito in più tratti di via Andrea Costa, limitazione che non riguarda i veicoli di Hera, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; così in via De Coubertin, in via della Certosa, in via delle Tofane; in via XXI Aprile 1945 dal civico 9 a via De Coubertin; in via Volontari della Libertà; via Brigate partigiane; via di Villa Pardò; e poi in via Ghiselli, via Carrettieri, via Dal Lino. Dalle 17, invece, limitazioni al traffico anche in via Don Sturzo, via della Barca. Il divieto di transito in via dello Sport (dove non si sono più le tende dei fan in attesa) parte invece dalle 9 (eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli degli organizzatori dell’evento e di Hera).

Divieto di sosta

Dalle 8 alle 24 degli stessi giorni divieto di sosta, con rimozione coatta, in via Porrettana (dal civico 13 a via Menabue), in più tratti di via De Coubertin e di via Andrea Costa; in via Menabue, via Irma Bandiera; via Curiel, piazza della Pace (dove però la sosta è consentita, nell’area pedonale lato sud a motocicli e ciclomotori); in via dello Sport.