Incidente mortale oggi a Marzabotto (Bologna): Porrettana chiusa, traffico paralizzato

Bologna, 21 settembre 2023 – Un uomo di 71 anni è morto in un incidente sulla strada statale Porrettana: l’auto che stava guidando è finita fuori strada e nel terribile incidente il guidatore ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14: l’anziano, residente a Crevalcore, stava guidando da Vergato in direzione Bologna quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Si è prima schiantato contro il guard rail e, poi, la sua utilitaria si è capottata.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Vergato che hanno estratto l’uomo dalle lamiere della macchina, ma per il 71enne non c’era già più nulla da fare. I sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, ma inutilmente. I carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso pensano, infatti, che alla base dell’incidente ci sia un malore.

Per consentire i soccorsi e per permettere le operazioni di recupero dell’auto, la Porrettana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro al 63,500, ossia tra Pioppe e Sibano, vicino al centro abitato di Marzabotto.

La strada, normalmente molto trafficata soprattutto nelle ore di punta, è andata subito in tilt: si sono create lunghissime code di auto in entrambe le direzioni.

Notizia in aggiornamento