Intervento di Hera su una tubazione, rubinetti a secco per sei ore

Un considerevole intervento di Hera sulla rete idrica di Calderara. Lo comunica la stessa azienda, che annuncia lavori di grande portata nei prossimi giorni. Mercoledì 16 aprile sarà effettuata infatti una lavorazione nel comune calderarese su una condotta lunga un chilometro e mezzo. Per svolgere i lavori sarà necessario interrompere la fornitura idrica dalle 8,30 alle 14,30 dal civico 28 di via San Vitalino fino a tutte le utenze della frazione di Longara.

L’invito ai cittadini è quello di rifornirsi di acqua prima dell’inizio del cantiere per le necessità primarie. "L’intervento che effettuerà Hera – spiega in una nota la multiutility – riguarda il collegamento della rete idrica all’angolo tra le vie San Vitalino e Stelloni Levante. I lavori di collegamento comporteranno la dismissione di 1,5 chilometri di vecchia tubazione che sarà sostituita con una nuova condotta. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio e garantirne la continuità. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute". E si legge ancora della comunicazione: "In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato alla prima data possibile. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di pronto intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture".