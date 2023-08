Kristof, addio al clochard investito, il figlio: "Pianoro è stata la sua famiglia"

Pianoro, 2 agosto 2023 – “Cercava da sempre un luogo da amare e lo aveva trovato a Pianoro". Andrzej Kubalak, figlio di Kristopher, il 67enne senzatetto, originario di Varsavia, che, nella tarda serata di domenica, è stato investito da un’auto sulla via Nazionale a Pianoro. Kristof stava attraversando la strada e aveva con sè, come sempre, il carrello della spesa dove teneva i suoi oggetti, e i suoi amatissimi cani: Rea, una meticcia, e il bassotto Charlie Chaplin.

Per il 67enne Kubalak, travolto dall’auto condotta da un 70enne della zona che tornava a casa, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I cani, invece, sono scappati e sono stati tratti in salvo grazie all’aiuto dei cittadini e ora sono alla clinica veterinaria di Ozzano. E mentre il figlio Andrzej, ieri, è arrivato dalla Polonia per organizzare i funerali, prosegue la raccolta fondi lanciata dalla comunità per le cure dei due cani: uno, infatti, Rea, si è dovuta sottoporre a un intervento per la rottura di una scapola. Si pensa già intanto a trovare una famiglia che li possa adottare insieme perché si cercano costantemente stando a quanto riferito dai veterinari di Ozzano.

Andrzej racconta un po’ della incredibile vita di Kristopher, ’senzatetto per scelta’: "Mio padre tanti anni fa ha scelto la sua libertà. L’ha scelta in modo drastico, ma ha scelto ciò che amava. Io non lo vedevo da una decina di anni, da quando aveva avuto un ictus ed ero venuto in Italia per convincerlo a tornare in Polonia con me, ma lui amava la sua vita e non è mai voluto tornare nel nostro paese. Ha cercato in lungo e in largo un posto da amare e lo ha trovato tanti anni fa in Pianoro. Per questo credo che sia giusto organizzare il funerale qui, in mezzo a queste bellissime persone che tanto lo hanno amato.

Qui le persone lo avevano saputo apprezzare da subito e le voglio ringraziare - dice il figlio-. Voglio ringraziare chi gli ha voluto bene tutti questi anni, chi ha aiutato lui e i cani: i cittadini, l’amministrazione comunale, i carabinieri e la Polizia locale. Una comunità meravigliosa" ha concluso il figlio poco prima di entrare alla clinica veterinaria per salutare i piccoli Rea e Charlie Chaplin.

I funerali di Kristof saranno decisi questa mattina e dovrebbero tenersi giovedì o venerdì nella chiesa di Pianoro.