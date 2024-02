Lamborghini, no del giudice. Un punto a favore di Tonino: "Test del dna non necessario"

L’ordinanza del giudice Anna Fiocchi spiega che "la corrispondenza alla verità del fatto contestato come diffamatorio non è causa di non punibilità", dunque il test del dna non è in questo caso "assolutamente necessario". E rigetta l’istanza di perizia genetico-forense della difesa di Flavia Borzone, che chiedeva di provare che Tonino Lamborghini è suo padre. Borzone e la madre sono accusate di diffamazione, dopo aver dichiarato ai media che Flavia è figlia illegittima di Tonino. "Alla luce dell’ordinanza, mi pare non ci sia spazio per le controparti di introdurre nel processo la relazione degli investigatori e la perizia ’privata’ sul dna – commenta il professor Mauro Bernardini, avvocato di Lamborghini –. Inoltre, la tesi per cui l’acquisizione al bancone di un bar di una cannuccia lasciata da Elettra Lamborghini (figlia di Tonino, ndr) sarebbe lecita perché ’cosa abbandonata’, mi sembra destituita di fondamento. Non si ha diritto di acquisire il dna di qualcuno senza consenso. Essendo dati sensibili, il consenso deve essere pure scritto, per legge".

Dopo lo sfogo di Lamborghini, ieri sul Carlino, rilancia con una nota la difesa delle donne, avvocati Culiersi, Zauli e Romanello: "Il disconoscimento di paternità di Flavia verso l’ex marito della madre, dice Lamborghini, sarebbe prescritto: ma al contrario, nel 2023 il tribunale di Napoli ha accolto la domanda della donna stabilendo l’incompatibilità biologica tra i due. Il materiale genetico di Elettra fu acquisito legalmente e l’esito della perizia è inconfutabile, lei e Flavia sono sorelle. Tanto che Lamborghini non contesta il risultato, ma la modalità d’acquisizione del dna. Il giudice ha poi diposto l’accoglimento di relazione investigativa e consulenza genetica. Lamborghini lamenta infine disagi per la vicenda, ma non considera il gravissimo danno a Flavia, querelata da chi risulta esserne padre".