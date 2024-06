Bologna, nuova linea bus al Marconi: date, biglietti e percorso

Bologna, 4 giugno 2024 – Da domani partirà da piazza Malpighi per arrivare direttamente al Marconi, diretto, elettrico, ecologico, tre parole che descrivono alla perfezione il nuovo servizio bus di Marconi Express.

In vista dell'alta stagione di traffico aeroportuale, prende il via Marconi Express 949: la nuova linea su gomma attivata da Marconi Express e Tper in accordo con il Comune di Bologna, affiancherà durante l'estate il servizio su monorotaia, collegando direttamente l'aeroporto Marconi e il centro città, con capolinea in piazza Malpighi, senza soste intermedie.

Quando sarà attiva

La linea sarà attiva per un periodo di tre mesi fino all'8 settembre e avrà durata di 22 ore al giorno, a partire dalle ore 4 con la prima corsa da piazza Malpighi fino alle 2, ultima corsa dall'aeroporto alle ore 1.32.

La frequenza, traffico e cantieri permettendo, sarà di una corsa ogni 33 minuti. “Nei mesi in cui il tema dei trasporti pubblici, visto l’arrivo dei turisti estivi, diventa particolarmente caldo, questo servizio assume una connotazione ancora più importante.

Il percorso

Il comune insieme a Tper ha appositamente studiato un percorso, dedicato solo a questa linea, che tenga conto di viabilità e cantieri in modo da cercare di garantire un servizio eccellente” commenta Valentina Orioli, assessora Nuova mobilità e infrastrutture del Comune di Bologna. E poi, Enrico Postacchini, presidente Aeroporto G. Marconi di Bologna: “Un servizio che stavamo pianificando da tempo, la domanda verso l’aeroporto è in crescita esponenziale e, come è stato dimostrato, il people mover non è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei passeggeri, soprattutto nelle fasce notturne. Dobbiamo sempre pensare all’ultimo miglio e con questo servizio siamo in grado di portare i visitatori direttamente nel cuore della città”.

Biglietti

Sul nuovo servizio sono utilizzabili i titoli Marconi Express al medesimo prezzo della monorotaia, 12,80 euro, con la possibilità di pagamento contactless ai tornelli installati sui bus: i titoli prevedono l'integrazione urbana di 75 minuti e la piena operabilità con il people mover.

È inoltre disponibile la nuova tariffa scontata ‘Flex solo Bus 949’, dal valore di 9,80 euro per il viaggio singolo, senza integrazione urbana. I biglietti saranno acquistabili sul sito MarconiExpress.it, all'emettitrice presente al capolinea dell’aeroporto e attraverso l'app Roger, selezionando il titolo ‘Flex solo Bus 949’.

“Con una capienza di 70 persone i nuovi bus della linea 949 saranno in grado di gestire l’ingente flusso di passeggeri. Non a caso abbiamo deciso di estendere la durata del servizio a 22 ore al giorno, in questo modo ci auguriamo di permettere a tutti, indistintamente dall’orario di arrivo dei voli di poter agevolmente raggiungere il centro città” spiega poi Massimiliano Cudia, presidente Marconi Express. La flotta che effettuerà il collegamento comprende solo bus ecologici e 100% elettrici, tra cui 3 nuovi modelli del marchio Heuliez di Iveco Bus, forniti a Marconi Express da Maresca e Fiorentino.