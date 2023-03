Manifestazione oggi a Bologna, Non una di meno: cinquemila in corteo

Bologna, 8 marzo 2023 – “Amore e rabbia”. Sono i sentimenti urlati dal corteo di ‘Non una di meno’, che ha invaso il centro, come ormai tradizione da sette anni, nel giorno della festa della donna. Quasi cinquemila i manifestanti, che partiti da piazza XX Settembre hanno attraversato via Indipendenza (video), dove è stata ricordata la giovane curda Masha Amini, uccisa dalla polizia morale in Iran, la cui morte ha acceso le proteste, soffocate in una durissima repressione, nel paese, e animato la reazione di tutto il mondo sulle condizioni della donna in Iran. Il corteo è partito intorno alle 19, al grido di “Donna, vita, libertà”.

Il corteo a Bologna con NonUnaDiMeno dalle 18 da piazza XX settembre (in foto il corteo di Torino)

Le manifestanti sono scese in piazza per rivendicare diritti, contro la violenza di genere, contro la precarietà e il patriarcato. Dietro il camion con la scritta “Amore e rabbia”, le manifestanti portavano uno striscione per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.