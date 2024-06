Morta in casa in via Cartoleria. L’autopsia: "Fu decesso naturale"

Francesca Migliano è morta per cause naturali. Questo è emerso dall’autopsia disposta dalla Procura sul corpo della donna di 52 anni trovata senza vita lo scorso gennaio nel suo appartamento in via Cartoleria.

A essere fatale per la donna, morta attorno al giorno di Natale, secondo i medici legali è stata un’emorragia interna, dovuta a una rottura delle varici esofagee causata da cirrosi. Nessun segno di lesione è stato rinvenuto sul suo corpo. Dunque, si esclude l’ipotesi di omicidio.

Reato per cui è attualmente aperto il fascicolo del pm Nicola Scalabrini, con un indagato, un cinquantenne conoscente di Francesca difeso dall’avvocato Gabriella Moccia, che fu l’ultimo a vederla in vita. L’uomo, sentito dagli inquirenti, aveva ammesso di essere fuggito in preda al panico dopo che la donna si era accasciata, spiegando però che lei era già morta e lui non avrebbe potuto fare nulla per salvarla. L’uomo non aveva poi fatto parola con nessuno di quanto aveva visto, fino a che, una ventina di giorni dopo, insospettita dal protrarsi del silenzio della figlia, la madre di Francesca non si era recata a casa sua, facendo così la macabra scoperta. Solo il piccolo cagnolino della donna era rimasto a vegliare sul suo corpo, in quelle settimane: erano state proprio le sue tracce a contaminare la scena (i carabinieri rinvennero molto sangue a terra) e a rendere in un primo momento complicato comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’esame autoptico è stato eseguito dai medici legali Paolo Fais (Procura) e Matteo Tudini (difesa). Alla luce di queste conclusioni, la posizione dell’indagato con tutta probabilità cambierà: potrebbe essere indagato per omissione di soccorso, oppure prosciolto.