’Naviglio’ di via Riva Reno, arredi in arrivo

Il ‘Naviglio’ di via Riva Reno presto somiglierà a quello prospettato dai rendering. "Già quest’estate", fa sapere Cleto Carlini, capo dipartimento Mobilità e Infrastrutture del Comune. "Procederemo con gli arredi previsti dal progetto, con le sedute, gli alberi, la parte fiorita…", dettaglia.

Per completare i lavori, però, si dovrà attendere ottobre-novembre, per procedere con i rivestimenti interni del corso d’acqua. "Ci sarà una fase ulteriore di secca programmata dal consorzio dei canali e in quel momento potremo completare le pareti del fondale", fa sapere Carlini. Insomma, dopo le polemiche via social per il confronto tra le foto del canale scoperto di Riva Reno com’è oggi e come sarebbe dovuto essere nei rendering, quest’estate il ’Naviglio alla bolognese’ potrebbe avere la sua rivalsa.

A febbraio scorso, Palazzo d’Accursio spiegò che i lavori di restyling del canale non erano terminati e che si sarebbe dovuto attendere fino alla fine dell’anno, specificando gli interventi da fare: "Sulle sponde del canale sono previsti percorsi pedonali con parapetti in metallo verso il canale. A sud ci sarà una passerella a sbalzo lungo la sponda e un ponte pedonale all’altezza di via dell’Abbadia. Non mancheranno aiuole verdi, la messa a dimora di nuovi alberi (prunus, frassini, querce e aceri), mentre l’area sul retro della Chiesa di Santa Maria della Visitazione diventerà una piazzetta pedonale con arredi urbani (panchine, cestini e rastrelliere per le biciclette) e piante in vaso".