Occupazioni a Bologna: preso palazzo in pieno centro

Bologna, 28 aprile 2023 – Una nuova occupazione abitativa, la quarta in poche settimane, a Bologna. Questa volta a essere preso di mira è uno stabile in via Borgolocchi, un piccolo vicolo tra via Orfeo e via Santo Stefano, alle spalle del Baraccano. La ‘firma’ è quella di Luna, il Laboratorio universitario d’autogestione (vicina a Labàs). “Oggi abbiamo aperto le porte delle case di via Borgolocchi, che da ormai 6 anni sono murate e lasciate all’abbandono, per dare vita a Ho.Me, Hub di Organizzazione Meticcia”, annunciano.

L'occupazione di via Raimondi alla Bolognina (foto Schicchi)

Si tratta, quindi, di una sorta di ritorno a casa: lo stabile è infatti quello che ospitava gli alloggi degli ufficiali dell’ex caserma Masini che era già stato occupato a lungo proprio da Labàs. “Avere una casa, stare in salute, avere accesso alle cure sono diritti e quello del governo con il decreto Cutro è un grave attacco alla composizione migrante”, rilancia Luna.

Si tratta, dunque, della quarta occupazione (istituti superiori a parte) in corso in città: dopo l’ex serra alla Certosa, lo stabile in via Raimondi alla Bolognina e l’incursione anti-passante in via Agucchi.

Che si tornata la stagione calda delle occupazioni, dunque, è un dato di fatto: Luna rilancia dando appuntamento per il Primo maggio in piazza San Francesco alle 16 per la May Day Parade.

Notizia in aggiornamento