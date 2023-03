Oculista trovato morto, la svolta: la Procura di Bologna indaga per omicidio

Paolo Borri e la targa dell'ambulatorio a San Lazzaro

Bologna, 4 marzo 2023 – La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario, al momento contro ignoti, sulla morte dell’oculista Paolo Borri. Che questo sia stato fatto, come atto tecnico, per permettere tutti gli accertamenti necessari a confermare o escludere il gesto volontario o perché ci siano elementi concreti che portino nella direzione del delitto al momento non è chiaro. Quel che è certo è che i dubbi attorno a quel decesso sono tanti. Oculista morto a Bologna, i sospetti dei parenti di Paolo Borri I FATTI Erano quasi le 15 di lunedì in via del Seminario, a San Lazzaro, quando Borri è stato trovato cadavere, riverso a terra, prono nell’erba con un colpo di pistola in faccia nell’ampio giardinetto che circonda la proprietà dove lo stesso 66enne risiedeva. A trovarlo una donna, badante della madre del 66enne (morta poco tempo fa), e attualmente domestica dello stesso Borri, che abita al piano terra della villetta a due piani, sotto l’appartamento del medico. Di fianco all’oculista c’era una pistola Glock, che l’uomo aveva ereditato dal padre e deteneva legalmente insieme ad altre armi. Ad oggi, però, ancora non è chiaro se sia stata questa l’arma che ha esploso il colpo...