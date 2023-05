Omicidio Alessandra Matteuzzi Bologna, via al processo oggi a Giovanni Padovani

Bologna, 2 maggio 2023 – Oggi comincia il processo a Giovanni Padovani, il giovane di 27 anni accusato del brutale omicidio della ex Alessandra Matteuzzi, assassinata a martellate, pugni, calci e colpi di panchina sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio, il 23 agosto scorso.

Non è ancora chiaro se l’imputato sarà in aula, stamattina, davanti alla Corte d’assise e accanto al proprio avvocato Gabriele Bordoni: dipende dalle sue condizioni di salute, data la sua prostrazione psichica e fisica, fa sapere il difensore.

Chi invece sarà certamente presente è la famiglia di Alessandra con in testa la sorella Stefania, rappresentata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, assieme alle amiche della vittima. Poi ci sarà il sindaco Matteo Lepore, poiché il Comune intende costituirsi parte civile; è infine previsto un presidio organizzato dalle associazioni antiviolenza davanti al tribunale. Vogliono costituirsi parti civili infatti le associazioni Casa delle donne per non subire violenza, Udi, MondoDonna e Sos Donna.

Quello che può succedere poi è tutto da vedere. La difesa ha presentato un’istanza di valutazione della capacità di Padovani di affrontare il processo, perciò la Corte potrebbe decidere di rinviare tutto a una nuova udienza per nominare un perito. Psichiatra che potrebbe anche essere incaricato di indagare se il disagio riferito dal consulente di parte Alessandro Meluzzi e dai referti dei medici della Dozza e del carcere di Piacenza, in cui Padovani è stato detenuto, sia "retrodatabile" ad agosto e possa avere intaccato la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del delitto. Le condizioni dell’ex calciatore e modello sarebbero infatti molto delicate: in carcere avrebbe tentato il suicidio in ben due occasioni, benché in circostanze che presentano ancora alcuni punti da chiarire.

Le parti presenteranno poi le liste di testimoni affinché la Corte l’approvi: la difesa ha nominato i propri consulenti – oltre a Meluzzi, la psicologa Manuela Bargnesi –, ma rinuncerà alla madre del ragazzo, di cui saranno depositate memorie scritte, e probabilmente anche alla conduttrice Maria De Filippi, dato che dalla redazione del programma cui Padovani voleva partecipare, ’Uomini e donne’, sarebbero stati prodotti documenti sufficienti a chiarire le circostanze della telefonata con cui il killer, poche ore prima dell’omicidio, avrebbe telefonato per accordarsi sulla sua partecipazione ai casting previsti nei giorni successivi: cosa che per la difesa prova l’assenza di premeditazione del delitto, aggravante contestata all’imputato assieme a quelle di stalking, futili motivi e legame pregresso con la vittima.

L’avvocato Rinaldi, per i nipoti della vittima, commenta: "Abbiamo atteso con serenità e pazienza l’inizio del processo a Padovani e con lo stesso spirito attendiamo sia fatta giustizia per Alessandra e la sua famiglia. Siamo pronti a fronteggiare tutte le istanze e le richieste da parte della difesa di Padovani".