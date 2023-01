Omicidio Matteuzzi, rimossa la pagina dei fan di Padovani: "Piccola soddisfazione, non molliamo"

Bologna, 17 gennaio 2023 – È stata oscurata la pagina Facebook inneggiante a Giovanni Padovani, il killer di Alessandra Matteuzzi. "Giovanni Padovani - un mito, una leggenda" era stata aperta da ignoti fan il 27 agosto scorso, appena quattro giorni dopo il brutale delitto di Sandra in via dell’Arcoveggio.

Alessandra Matteuzzi e il suo killer, Giovanni Padovani

E nei giorni scorsi, l’avvocato dei nipoti della donna, Chiara Rinaldi, l’aveva segnalata all’amministrazione del social network e anche alla polizia. Per qualche giorno, silenzio. La pagina è rimasta lì, in bella vista, con i suoi (per fortuna, soltanto) nove ’followers’.

E le fotografie dell’ex calciatore ventisettenne, reo confesso di avere assassinato la ex fidanzata di 56 anni a colpi di martello e di panchina, in bella mostra.

Ieri però, la sorpresa. La richiesta è stata processata e, forse anche a seguito dell’attenzione mediatica alla vicenda, è stata rimossa. Non è chiaro se sia stato possibile individuare chi l’ha creata e chi fossero gli iscritti; in ogni caso, non è detto si possa procedere a una querela di parte dato che la pagina, a parte il titolo e le fotografie di Padovani, non mostrava commenti o frasi direttamente rivolti all’omicidio.

“Una piccola soddisfazione – commenta l’avvocato Rinaldi –. Noi, intanto, continuiamo a monitorare ogni tipo di commento sui social relativo ad Alessandra e alla sua famiglia". La famiglia in passato ha già denunciato 25 haters.

f. o.