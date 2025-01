“Paolo Bellini portò la bomba per la Strage di Bologna”

Bologna, 7 gennaio 2025 – La Corte di assise di appello di Bologna identifica così il ruolo di Paolo Bellini nella strage di Bologna del 2 agosto 1980: tra le persone del commando terroristico che eseguì materialmente la carneficina “vi era senza ombra di dubbio alcuno” Bellini, la cui presenza in stazione al momento dell'attentato “era finalizzata o a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell'esplosivo” oppure a fornire un supporto materiale all'azione “nella piena consapevolezza” che nella sala di aspetto sarebbe stato collocato l'ordigno che uccise 85 persone. Per l'ex Avanguardia Nazionale l'8 luglio scorso è stato confermato l'ergastolo.

Paolo Bellini, ex Primula nera di Avanguardia Nazionale, condannato in ergastolo anche in appello per la Strage di Bologna

Bellini, imputato a oltre 40 anni di distanza dai fatti, è ritenuto esecutore materiale in concorso con gli ex Nar condannati in via definitiva (Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini), con Gilberto Cavallini (ergastolo in appello) e con Licio Gelli, Federico Umberto D'Amato, Mario Tedeschi e Umberto Ortolani, ritenuti mandanti, finanziatori e organizzatori, ma tutti indagati quando erano già deceduti.

"Senza ombra di dubbio alcuno”, ribadisce la Corte (presidente Alberto Pederiali, consigliere estensore Domenico Stigliano) in un altro passaggio delle oltre 420 pagine di motivazione, Paolo Bellini “sapeva perfettamente che il suo contributo (costituito o dal trasporto e dalla consegna - di tutto o di parte - dell'esplosivo - oppure di supporto logistico a coloro che l'esplosivo lo hanno portato e collocato) è stato non solo ‘agevolativo’ ma addirittura determinante”.

Smontato l’alibi di Bellini

Dal video girato quel giorno in stazione a Bologna dal turista Harald Polzer e "dal riconoscimento da parte dell'ex moglie Maurizia Bonini, supportato dagli esiti della consulenza fisioniomica, – scrivono i giudici -, è provato senza ombra di dubbio che Bellini era alla stazione di Bologna pochi minuti prima e pochi minuti dopo la micidiale esplosione".

Di conseguenza, "è anche senza ombra di dubbio provata la falsità dell'alibi esposto da Bellini, alibi raffinatissimo organizzato nei minimi particolari ed eseguito altrettanto abilmente", e rivelatosi falso "solo perché Polzer decise di filmare l'arrivo del treno su cui era a bordo la sua famiglia pochi istanti prima dell'esplosione, documentando quindi la presenza di Bellini sul primo binario".

L'alibi in questione, ritenuto "preordinato" dai giudici, è quello relativo al viaggio che Bellini e i suoi familiari fecero il 2 agosto per recarsi in vacanza al passo del Tonale: l'imputato che ha sempre sostenuto che era già in viaggio verso il Tonale al momento della strage, mentre per l'accusa e per i giudici di primo e di secondo grado Bellini e i suoi familiari partirono da Rimini più tardi, intorno all'ora di pranzo.

"Assoluta certezza della colpevolezza di Bellini”

Per la Corte d'Assise d'appello bolognese è dunque "provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole e premeditata partecipazione attiva di Bellini alla strage", mentre "l'ipotesi alternativa fornita dall'imputato e dalla sua difesa non solo si è rivelata - secondo i giudici - palesemente falsa, ma è anche intrinsecamente, assolutamente e manifestamente inverosimile".

Da un lato, si legge infatti nelle motivazioni, "appare evidente che Bellini ha voluto crearsi un fortissimo alibi coinvolgendo persone a lui legate da vincoli di parentela, che non avrebbero potuto negargli l'aiuto richiesto", e dall'altro "va sottolineato che l'ipotesi alternativa prospettata in primo grado, nei motivi di appello e persino nelle arringhe difensive, vale a dire che Bellini era stato dal 2 agosto in ferie al Tonale, è stata letteralmente demolita dallo stesso Bellini quando ha dichiarato che il 3 e il 4 agosto non era in vacanza al Tonale, ma si era precipitato alla Mucciatella perché convocato dal padre su richiesta di Ugo Sisti", all'epoca procuratore capo di Bologna. In conclusione, scrivono i giudici, "il giudizio di colpevolezza su Bellini deve essere confermato, non essendoci dubbio alcuno sulla sua partecipazione alla strage".

Le motivazioni: il passaggio su Licio Gelli

Nelle oltre 400 pagine di motivazione, si trova anche un passaggio che riguarda Licio Gelli. “Senza ombra di dubbio – scrivono i giudici – Licio Gelli è il consapevole finanziatore della strage di Bologna e tale circostanza spiega il movente dell'attività calunniosa e depistatoria da lui posta in essere, unitamente ad alti funzionari dello Stato, proprio in relazione alla strage di Bologna”.

Gelli, il potente capo dell'Ufficio Affari Riservati del Viminale Federico Umberto D'Amato, l'imprenditore Umberto Ortolani e il giornalista Mario Tedeschi, tutti morti e non più imputabili, sono ritenuti in ogni modo i mandanti, finanziatori e organizzatori dell'attentato alla stazione.

I giudici, ricordano quindi che Gelli, insieme a Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza, è stato condannato in via definitiva per il reato di calunnia in relazione all'opera di depistaggio sulle indagini della strage, "depistaggio che aveva il preciso fine di evitare che le indagini potessero svelare il suo personale coinvolgimento, oltre il coinvolgimento di altissimi funzionari dello Stato, nella strage”