Parcheggio selvaggio in ospedale: "Auto sul percorso pedonale"

Parcheggio selvaggio all’ospedale Sanissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto. Lo segnala Pier Paolo Bencivenni, un cittadino persicetano. "Il percorso pedonale che collega il parcheggio antistante l’ospedale – dice Bencivenni – da diversi mesi è quotidianamente occupato da ’incivili’, per non dire altro, che parcheggiano le loro autovetture per raggiungere l’ospedale o l’attiguo bar. Come è possibile che nel 2025 un percorso pedonale venga selvaggiamente occupato da macchine e che le persone siano fisicamente costrette a percorrere la viabilità stradale esponendo loro e i propri cari al rischio di investimento?". A parere del cittadino le automobili così parcheggiate causano pericolo ai pedoni.

"Ho segnalato già la questione con mail e telefonate al Comune – aggiunge Bencivenni –. Mi hanno risposto che non è di competenza dell’amministrazione comunale". "La pista pedonale dell’ospedale – conferma Luca Nasci, comandante della polizia locale – è privata, di pertinenza dell’ospedale dunque privata, quindi deve intervenire la dirigenza sanitaria come fa nei parcheggi degli ospedali di Bologna. Sta poi al senso civico delle persone parcheggiare negli stalli appositi e ce ne sono tanti. Siamo in contatto con la dirigenza dell’ospedale per trovare al più presto una soluzione concreta ed efficace".

p. l. t.