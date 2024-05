Paura alla scuola De Amicis. Trovata siringa all’ingresso

Una siringa (l’ultima in ordine di tempo), sporcizia varia e materiale per drogarsi: è il triste elenco dei ritrovamenti attorno all’elementare De Amicis in via Galliera, al confine con piazza XX Settembre, finiti nella mail che il presidente del Consiglio dell’Istituto comprensivo 18, Cosmo Damiano Modugno, ha inviato agli assessori alla Scuola e ai Lavori pubblici, Daniele Ara e Simone Borsari, al presidente del Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani, e alla capo gabinetto del sindaco, Matilde Madri. Duplice l’obiettivo: chiedere "un riscontro urgente" ai fatti denunciati e sollecitare un incontro finalizzato alla creazione della piazzetta scolastica Silvia Brunini (preside scomparsa di recente, ndr) antistante l’ingresso delle De Amicis che, "fra le altre cose, diverrebbe il luogo dove la comunità attenderebbe l’apertura della scuola e dove i nostri figli potrebbero giocare liberamente", scrive il presidente che è anche un genitore. Da notare che l’ultimo appuntamento sulla piazzetta risale allo "scorso 15 marzo". La mail si apre con il racconto di come "all’ingresso della palestra" delle De Amicis, "nella notte fra domenica e lunedì, oltre alla sporcizia", si veda "un flacone di ammoniaca e della carta stagnola... purtroppo ne conosciamo bene l’uso". Questo materiale spinge i genitori a richiedere "sui marciapiedi, intorno al plesso, un servizio di pulizia e sanificazione che possa eliminare anche i residui di materiale che potrebbero purtroppo attrarre l’attenzione" dei bambini. Allertate le dade ""affinché nei loro controlli mattutini, verificassero con urgenza la cosa; per fortuna il tutto era stato rimosso" senza dover quindi rivolgersi ad Hera per una pulizia extra urgente.

Per contro "la mattina del 30 aprile, sotto il portico dell’NH Hotel, di fianco all’ingresso della scuola, è stata trovata una siringa". Ciò è "particolarmente grave per la nostra comunità perché, al momento, in mancanza di uno spazio sicuro per i nostri figli, il portico viene utilizzato dai bambini per giocare in attesa dell’apertura della porta, al mattino".

Tutto ciò, ha allarmato "enormemente i genitori" e dimostra appunto "quanto sia urgente istituire la piazzetta scolastica". Per la consigliera di Fd’I, Manuela Zuntini, "la situazione di insicurezza in quell’area è sempre più preoccupante. Il frequente ritrovamento di siringhe usate e altri ’attrezzi’ per il consumo delle droghe ci allarma. Il tema è più ampio e ha a che fare con la sicurezza urbana: l’Amministrazione ha il dovere di intervenire subito per assicurare almeno la sicurezza delle aree scolastiche, con illuminazione, presidio di polizia locale, pulizia e igienizzazione delle parti esterne. Abbiamo già avanzato tali proposte in Consiglio comunale".

fgs