Quattro Comuni riparano l’autopompa dei vigili del fuoco

Una nuova fiammante autopompa per i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Persiceto. A renderlo noto è la stessa associazione pompieri volontari del luogo: "Missione compiuta. Durante l’estate 2022 come Apvp (Associazione pompieri volontari Persiceto) abbiamo coinvolto i sindaci del nostro territorio in una iniziativa tanto importante quanto necessaria, legata all’ammodernamento dell’autopompa principale in dotazione al Distaccamento dei vigili del fuoco volontario di San Giovanni in Persiceto. Grazie alla sensibilità dimostrata dai primi cittadini di Anzola Emilia, Crevalcore, Sala Bolognese e - ovviamente - San Giovanni in Persiceto è stato possibile realizzare questo progetto che, dopo i tempi tecnici indispensabili per gli studi di fattibilità ad opera del personale del Comando Vvf di Bologna ed il restyling vero e proprio realizzato dall’autofficina la Rossini Service di Brescia, ha restituito ai pompieri persicetani un automezzo in piena efficienza e soprattutto adeguato alle moderne esigenze del soccorso.

In accordo con i sindaci e con il comando Vigili del fuoco di Bologna abbiamo quindi ritenuto importante questo simbolico ’pellegrinaggio’ nelle tre municipalità che, con Persiceto stesso, lo hanno reso possibile. Da parte dell’Apvp e dei Vigili del Fuoco Volontari di San Giovanni in Persiceto ancora un sentito ringraziamento alle collettività locali per la concreta vicinanza dimostrata".

z.p.