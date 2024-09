Race for the Cure 2024 a Bologna: il programma e quando sarà

Bologna, 16 settembre 2024 – Tre giornate all’insegna della prevenzione dei tumori senologici, ginecologici, della pelle e patologie della tiroide. Dal 20 al 22 settembre si terrà la 18esima edizione di Race for the Cure.

Inaugurazione e taglio del nastro sono previsti per venerdì 20 alle 12 ai Giardini Margherita. "Komen Italia è felice di festeggiare i 18 anni di presenza a Bologna e di dedicare ampio spazio alla promozione della salute femminile con il Villaggio della Race for the Cure che, con le sue numerose specialità mediche, è un esempio concreto di offerta medico-diagnostica e un invito a conoscere sempre meglio le migliori strategie di prevenzione" dice Daniela Terribile, Presidentessa di Komen Italia.

Il programma

Come ogni anno, all'interno del Villaggio della Salute saranno offerte consulenze ed eseguite visite cliniche in diverse specialità. Il Centro Screening dell'AUSL di Bologna sarà presente con un punto informativo sui Programmi Regionali di screening oncologico per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. A disposizione del pubblico anche il controllo della salute visiva, grazie all'esecuzione di screening e test a cura di Commissione Difesa Vista, mentre sarà anche presente lo sportello informativo sul Linfedema a cura dell'Associazione Lega Italiana per la Lotta al Linfedema.

Inoltre, per promuovere la formazione di una cittadinanza sempre più attiva, una parte del programma si concentrerà sulle buone pratiche di convivenza e partecipazione, come il primo soccorso e le donazioni. Saranno presenti i punti informativi sulla donazione di sangue e plasma e sulla donazione di midollo osseo, a cura dei volontari di AVIS Provinciale Bologna e di ADMO Emilia-Romagna.

"Un appuntamento che ci scalda il cuore”

"L'appuntamento che si rinnova ogni anno con Race for the cure testimonia l'impegno corale di un'intera comunità per la prevenzione contro il cancro alla mammella e che vede insieme volontariato, associazionismo, mondo della ricerca, istituzioni e cittadini. Un appuntamento che ci scalda il cuore e che ci fa guardare con sempre maggior fiducia al futuro, con un ringraziamento particolare all'impegno di Komen. Come Regione prosegue il nostro impegno per la prevenzione grazie agli screening gratuiti. Quello alla mammella, in particolare, riguarda oltre 900mila donne e assicura risultati importanti, tra cui la sopravvivenza a cinque anni dopo la diagnosi di malattia, che raggiunge quota 92%, contro l'88% a livello nazionale. Non solo, oltre all'istituzione della Rete oncologica ed emato-oncologica regionale che abbiamo formalizzato oltre un anno fa, possiamo contare anche sull'aggiornamento costante del Registro Regionale dei tumori” commenta l'Assessore Regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini.

Il Villaggio Race

Nel Villaggio Race, dove si trasferirà "Donne al Centro", lo Spazio Polifunzionale di Komen Italia a supporto delle Breast Unit dell'Azienda Usi di Bologna e dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola, saranno previste diverse aree: una dedicata alle Donne in Rosa, le donne che hanno affrontato o affrontano il tumore del seno; l'area Bimbi, con giochi ed iniziative ludiche e didattiche; l'area Komen Italia con informazioni sull'Associazione, con gadget dedicati e attività di raccolta fondi; l'area iscrizioni e ritiro kit per la gara; l'area partner.

I momenti più attesi sono la tradizionale corsa di 5 km (competitiva e non) e la passeggiata di 2 km aperte a tutti, previsti per domenica 22 settembre, con partenza alle 10.00 dai Giardini Margherita. E poi Carla Faralli, Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia: "Anche quest'anno i Giardini Margherita diventeranno per tre giorni il Villaggio della Salute. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tantissime donne e uomini, sia per attestare quanto sia vitale non essere sole nella malattia, sia per sensibilizzare sulla prevenzione e dimostrare che Insieme si vince. Inoltre, ed è importante, tutti i fondi raccolti con le nostre attività, vanno a sostenere progetti a supporto delle donne operate di tumore del seno. Quest’anno ci siamo posti inoltre l’ambizioso obiettivo di superare le 20.000 presenze alla manifestazione, come nelle edizioni del periodo pre-pandemia".

Maria Pia Timo testimonial

L'attrice e cabarettista Maria Pia Timo sarà la testimonial dell'edizione di quest'anno della Race for the Cure. La troveremo, con la sua maglietta rosa, all'inaugurazione del Villaggio della Salute, venerdì 20 e al nastro di partenza della corsa competitiva e non e della passeggiata di domenica 22 settembre. “In ogni occasione la città partecipa, che si tratti di un evento di carattere internazionale o di una raccolta fondi, come in questo caso, per sostenere una causa importantissima, Bologna c’è. Partecipare a queste manifestazioni è particolarmente importante perché significa stare vicini a tutte quelle persone che stanno attraversando un momento particolarmente difficile come quello della lotta al cancro. Per loro, coloreremo di rosa la città” spiega poi Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna. Come iscriversi e partecipare: Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di 15 euro, online sul sito www.raceforthecure.it o al Villaggio Race for the Cure dei Giardini Margherita (venerdì 20 e sabato 21 settembre dalle 9 alle 19, domenica 22 settembre a partire dalle ore 8).

L'iscrizione dà diritto a ricevere - fino a esaurimento - l'iconica maglia ufficiale e lo zainetto. Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it.