Ragazzini aggrediscono e rapinano i coetanei fuori da scuola: denunciati

San Lazzaro di Savena (Bologna), 22 maggio 2025 – Quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni tutti residenti a Pianoro, sono stati denunciati dalla polizia locale di San Lazzaro per aver messo a segno una rapina ai danni di alcuni coetanei nei pressi dell’Istituto Ettore Majorana in via Caselle.

I quattro ragazzi, già noti, si sono resi protagonisti di due episodi: il primo lo scorso 11 gennaio e l’altro pochi giorni dopo, il 25 gennaio. Nel primo caso i quattro minorenni, che non frequentano l’istituto scolastico sanlazzarese, avevano avvicinato uno studente subito dopo l’uscita da scuola cercando di strappargli il giubbotto che indossava. Solo l’intervento della mamma del giovane, allertata dal figlio attraverso il telefono cellulare, e il pronto intervento della polizia locale avevano evitato che la rapina andasse in porto, con i quattro ragazzi che erano riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

Qualche settimana dopo, invece, la rapina era andata a segno: il 25 gennaio, sempre davanti all’istituto Majorana, i quattro minorenni hanno accerchiato e minacciato due studenti facendosi consegnare 50 euro in contanti. Anche in quel caso, subito dopo la rapina, i ragazzi erano riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo degli agenti della Locale che però si sono messi subito sulle loro tracce.

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e alle testimonianze raccolte che hanno portato a svolgere diversi interrogatori che sono andati avanti per molte settimane, la polizia locale è riuscita a risalire all’identità dei quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e che vivono a Pianoro. Uno di loro, come risultato dalla indagini, era già stato identificato e denunciato dai carabinieri per un precedente episodio, analogo, accaduto sempre a San Lazzaro. Tutti, nei giorni scorsi, sono stati denunciati al Tribunale per i Minorenni di Bologna per rapina e tentata rapina.

“Per contrastare ed evitare questi spiacevoli episodi, oltre al nostro servizio puntuale davanti ai plessi scolastici, è importante anche la sorveglianza e testimonianza dei genitori dei ragazzi così come è successo in questo ultimo caso – spiega il comandante della polizia locale di San Lazzaro, Roberto Manara -. Ringrazio i colleghi e la nostra polizia giudiziaria, che ha portato avanti l'attività di indagine riuscendo a risalire agli autori del reato dopo lunghe indagini e interrogatori”.