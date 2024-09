"Rifiuti, urbanistica, scuole. Ecco la città del futuro"

Una Casalecchio partecipativa, sostenibile e attrattiva. Sono queste le parole chiave del nuovo mandato amministrativo, presentato nei giorni scorsi in Consiglio comunale dal neo sindaco Matteo Ruggeri. L’obiettivo è quello di tracciare il futuro di Casalecchio con un nuovo ’Patto per la Città’ che si snoda attraverso sette linee strategiche da cui derivano trenta azioni specifiche. Tra i progetti prioritari spicca un nuovo piano urbanistico che mira a ridefinire gli spazi pubblici per migliorare socialità, scuola, cultura, commercio e volontariato. Un’attenzione particolare sarà data alla riconnessione degli spazi centrali tra la Casa della Conoscenza, il Centro giovanile, il teatro e le attività commerciali, con un focus sulla riqualificazione dell’area "liberata" dalla Nuova Porrettana.

Sempre lato urbanistico, sarà cruciale il completamento della riqualificazione degli edifici e dei percorsi ciclo-pedonali nel Parco della Chiusa, con la nuova Villa Ada e il collegamento con la Ciclovia del Sole verso Sasso Marconi, parte del percorso Eurovelo 7.

Un occhio di riguardo anche alla gestione dei rifiuti, che dovrà essere ripensata zona per zona coinvolgendo direttamente i cittadini.

Centralità all’educazione con l’avvio della riorganizzazione dei servizi per l’infanzia in collaborazione con famiglie, scuola e istituzioni, insieme alla manutenzione degli edifici scolastici, dal nuovo asilo nido Zebri a una nuova struttura per lo sport al chiuso nella scuola primaria Viganò. Anche l’inclusione e la disabilità saranno prioritarie, con l’obiettivo di rendere Casalecchio una ’Città blu’, sempre più a misura delle persone con disturbo dello spettro autistico. Non mancano interventi anche sul fronte culturale, con una nuova ’Casa delle Arti’, uno spazio polifunzionale per accogliere e valorizzare le associazioni culturali del territorio.

Infine, per sostenere tutti questi progetti, sarà costruito un Ufficio Europa dedicato proprio alla ricerca dei fondi comunitari. "Gli anni dal 2024 al 2029 saranno anni di trasformazioni significative per Casalecchio che siamo pronti ad affrontare con la collaborazione di tutta la nostra comunità, in un rinnovato patto con la Città – ha sottolineato il primo cittadino nel suo intervento –. La partecipazione, intesa come coinvolgimento dei consiglieri comunali, dei cittadini, delle famiglie e dei portatori di interesse, sarà uno degli asset principali di questo mandato amministrativo".

Sara Ausilio