Risarcimenti alluvione, Comuni esclusi dal decreto del governo. Lepore: "Aggiornare la lista"

Bologna, 6 giugno 2023 - Il sindaco della Città Metropolitana Matteo Lepore ha scritto alla Regione e alla Protezione civile affinché vengano messe in campo le azioni necessarie per spingere il governo ad aggiornare la lista dei Comuni che possono richiedere gli aiuti stanziati per fronte ai danni causati dall'alluvione.

"Quell’elenco – spiega Lepore nella lettera – contiene una fotografia delle prime zone colpite dai danni che nei giorni immediatamente successivi all’inizio dell’emergenza è stata superata dal profilarsi di nuove criticità, sia in termini di allagamenti che di eventi franosi. Numerosi Comuni dell’area metropolitana di Bologna ci hanno segnalato, sin dalla circolazione ancora informale della prima bozza di decreto e dell’elenco allegato già una decina di giorni fa, l’assenza impropria di alcuni Comuni o di ulteriori aree di Comuni inseriti solo riguardo ad alcune zone. In quei giorni ci era stato riferito che l’elenco andava considerato provvisorio e sarebbe stato possibile integrarlo. Dal momento che l’allegato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene modifiche rispetto al testo circolato, sono a esplicitare la richiesta di tenere conto delle ulteriori indicazioni dei sindaci".

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore

Tanti sono i Comuni e le zone colpite dall'alluvione che attualmente non rientrano nella lista allegata al decreto legge 61 del 1 giugno "Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023". Tra questi a Bologna la zona di via Saffi/ospedale Maggiore, zona collinare, zona Barca/Reno, zona Arcoveggio/via della Fonti/San Savino, così come ad esempio non rientrano altre zone e Comuni colpiti dall'alluvione a Casalecchio, Budrio, Marzabotto, Pianoro e tanti altri.

Per Lepore, quindi, "occorre colmare questa lacuna al più presto", visto che gli aiuti previsti dal decreto sono tanti e vanno dalla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, all'esonero dal pagamento dei contributi universitari, fino all'accesso alle specifiche misure di integrazione al reddito fino a 90 giorni in caso di sospensione dell’attività lavorativa e indennità di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.