Rubano un estintore al casello. Camionisti denunciati e multati

Cercano di evitare la multa rubando un estintore dal casello autostradale: due camionisti denunciati per furto. Durante un servizio mirato al controllo dei veicoli industriali, gli agenti della Polstrada di Bologna hanno fermato al casello di Altedo dell’A13 un mezzo pesante che trasportava merci pericolose, con due autisti a bordo. Mentre i poliziotti procedevano a contestare alcune infrazioni, come la mancanza a bordo del mezzo degli estintori previsti dalla legge, uno dei due autisti si è palesato agli agenti con in mano estintore, asserendo di averlo improvvisamente trovato nella cabina. Anche se insospettiti da questo ’improvviso’ ritrovamento gli agenti sono stati costretti ad interrompere la verbalizzazione delle infrazioni, lasciando liberi gli autotrasportatori di riprendere la propria marcia.

Dopo alcuni minuti, però, l’addetta al casello di Altedo ha riferito di essersi accorta che, dalle dotazioni di sicurezza esterne dello stabile, mancava proprio un estintore. Sospettando che potesse trattarsi proprio di quello improvvisamente mostrato dall’autista del mezzo pesante i poliziotti si sono messi alla ricerca del veicolo, riuscendo ad intercettarlo all’altezza dell’uscita di Ferrara sud. Per gli autotrasportatori è scattata immediatamente la denuncia per il reato di furto, oltre ad una sanzione, per il conducente, di oltre 850 euro e al ritiro della patente.

z.p.