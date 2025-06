Lavori a Bologna: da oggi chiusa anche via Massarenti

Bologna, 23 giugno 2025 - Partono oggi i nuovi cantieri stradali in via Massarenti per la seconda tranche dei lavori di rifacimento della strada, che proseguiranno fino a fine agosto. L'intera arteria stradale, così come via del Parco e via Rimesse, sarà interessata da importanti interventi di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi. I nuovi lavori dureranno due mesi circa, durante i quali la circolazione sarà regolata in due fasi. Inoltre, ci saranno fasi più particolari dei cantieri, dove i passi carrai non saranno consentiti. Previsto il rifacimento completo anche dei tratti tra via del Parco e la rotonda Paradisi e tra via Alvisi e via Palagi, con i cantieri che però non sono ancora stati calendarizzati.