Si ribalta con l’auto in tangenziale. Anziana incastrata tra le lamiere. Agente libero dal servizio la salva

Ha visto lo scontro, violento, e poi la Panda ribaltarsi. E per chi è abituato a rilevare incidenti per lavoro, è stato istantaneo capire la gravità della situazione e decidere di intervenire. Salvando così un’anziana signora, rimasta incastrata all’interno della sua macchina, sotto choc. L’incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 22, in tangenziale, in direzione sud all’altezza di Borgo Panigale. Dietro le due macchine coinvolte nel tamponamento - la Panda guidata da una signora di 77 anni e una Bmw condotta da un’altra donna - arrivava l’auto di un ispettore trentottenne della Polstrada, che ha visto lo scontro e si è subito fermato per prestare soccorso alle persone coinvolte. Il poliziotto, dopo aver attivato i soccorsi chiamando il 118, i vigili del fuoco e i colleghi della polizia stradale in servizio, è corso verso la Panda, dove all’interno c’era la signora, bloccata tra le lamiere.

L’anziana era sotto choc e non riusciva a uscire da sola: l’ispettore l’ha aiutata, liberandola dalla macchina, portandola fuori e mettendola in sicurezza. La donna era comunque molto agitata: il poliziotto è rimasto con lei fino all’arrivo dei sanitari del 118, non smettendo mai di parlarle, calmandola e tenendola in posizione di sicurezza, senza lasciarla mai sola, chiedendole anche se avesse famigliari da avvertire, così che potessero raggiungerla una volta in ospedale. Quando sono arrivati anche gli altri colleghi, poi, il poliziotto si è adoperato ancora, cercando di aiutare anche loro in una situazione di emergenza. Solo quando ormai l’incidente era stato rilevato e le vittime erano state portate via, l’ispettore è tornato a casa dalla sua famiglia.

n. t.