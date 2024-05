Sofia uccisa dall’ex comandante. L’avvocato dei genitori:: "È di certo un femminicidio"

"Di certo è un femminicidio". L’avvocato Andrea Speranzoni non ha dubbi. L’omicidio avvenuto nel comando della polizia locale di Anzola, dove ha perso la vita la giovane vigilessa Sofia Stefani, centrata in viso dal colpo di pistola esploso dall’ex comandante Giampiero Gualandi, è "un copione tragicamente già visto e un fatto di violenza orribile che colpisce la comunità e che si inserisce in un fenomeno di violenza contro le donne che purtroppo continuiamo a vedere giorno dopo giorno nelle cronache". Speranzoni assiste i genitori della trentatreenne in questa vicenda straziante. "Ci sono delle indagini in corso – dice ancora il legale –, quindi sono proprio le prime fasi delle investigazioni molto importanti, in un caso di omicidio".

Accertamenti che inizieranno dall’esame autoptico, che verrà conferito domani dal procuratore Stefano Dambruoso, che coordina le indagini dei carabinieri, al medico legale Valentina Bugelli di Parma. Un accertamento irripetibile atteso anche dalla difesa dell’indagato, che sostiene dal primo momento si sia trattato di un tragico incidente, non di un gesto volontario. Gualandi è intanto alla Dozza, guardato a vista. L’accusa, per lui, è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo, visto che l’ex comandante dei vigili aveva intessuto con la vittima una relazione, conclusasi per volontà di lui. Una decisione che Sofia non accettava, inistendo per tornare insieme. Questo avrebbe causato un forte stress nell’indagato. Fino a spingerlo, secondo l’accusa, all’omicidio. Una ricostruzione che i carabinieri stanno cercando di delineare attraverso le indagini. Intanto, questa sera, Anzola ricorderà Sofia con una fiaccolata: organizzata da Casa delle Donne e associazione Malala, partirà alle 18 da piazza Giovanni XXIII.