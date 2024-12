Stop a una conducente positiva all’alcol. Chiama il ragazzo, ma ha bevuto anche lui

"Della serie ’se bevo, non guido’": è il titolo di un post pubblicato su Facebook dalla polizia locale dell’Unione Reno Galliera che racconta di una disavventura per due fidanzati ‘colpiti e affondati’ dall’etilometro. Disavventura, accaduta nei giorni scorsi e che ha visto il suo epilogo nel ritiro della patente per entrambi con una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una salata sanzione amministrativa e il ritorno a casa in carro attrezzi per i due a bordo delle rispettive automobili.

"Qualche sera fa – dice Massimiliano Galloni, comandante della polizia locale Reno Galliera - i nostri colleghi sono intervenuti nel territorio del comune di Castel Maggiore per rilevare un incidente stradale. Si trattava di uno scontro che ha visto protagonisti una automobile ed una motocicletta, senza conseguenze gravi per i conducenti dei mezzi. Tuttavia, come da prassi, i conducenti sono stati sottoposti al controllo con etilometro, per verificare l’eventuale assunzione di alcol". E dopo i controlli effettuati dalla polizia locale, la conducente dell’auto è risultata positiva al test, con una concentrazione di alcol nel sangue in fascia due: ovvero tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Si tratta di un valore che implica l’infrazione penale alla legge.

"La donna – continua Galloni – ha deciso allora di chiamare il proprio fidanzato per venirla a prendere visto che non poteva mettersi alla guida a causa del valore riscontrato. E il fidanzato è arrivato ben presto sul posto alla guida della propria automobile ‘in soccorso’ della compagna. Tuttavia il personale di polizia locale lo ha sottoposto dell’alcol test".

Ed anch’egli al controllo è risultato a sua volta positivo, questa volta in ’fascia uno’, vale a dire (tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue), comportamento punito con una sanzione amministrativa di 543 euro. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida. Le patenti sono state infatti inviate in prefettura per la sospensione. "Il risultato della serata – aggiunge Galloni – è stato dunque per entrambi il rientro a casa sul carro attrezzi, su cui erano state nel frattempo caricate le loro due auto. Nell’occasione, mi preme ribadire sul tema il concetto che non si devono bere alcolici se poi ci si mette alla guida per evitare guai. E sul tema ricordo che la nuova normativa del Codice della strada entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre".

Pier Luigi Trombetta