Strade chiuse e bus deviati per il cantiere alla torre Garisenda a Bologna

Bologna, 21 ottobre 2023 – Proseguiranno anche la prossima settimana i test sulla stabilità della torre Garisenda, la più piccola (perché già in parte caduta) e la più storta delle Due Torri simbolo di Bologna (video).

Autobus deviati a Bologna per il cantiere alla torre Garisenda

Per consentire i nuovi test alle fondamenta, il tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli che tocca piazza di porta Ravegnana, proprio sotto alla torre, resterà chiuso al traffico anche la prossima settimana, almeno fino a venerdì 27, e non sono questo weekend, in cui i T-Days rendono quasi indolore lo stop al traffico.

Come cambia la viabilità

Da lunedì mattina, quindi, verranno istituite diverse deviazioni alla viabilità e al trasporto pubblico.

Piazza porta Ravegnana : divieto di transito veicolare da via San Vitale a via Rizzoli. Strada chiusa con entrata ed uscita veicoli dal lato di via San Vitale, via Rizzoli e piazza della Mercanzia.

: divieto di transito veicolare da via San Vitale a via Rizzoli. Strada chiusa con entrata ed uscita veicoli dal lato di via San Vitale, via Rizzoli e piazza della Mercanzia. Via San Vitale , da piazza Aldrovandi a via Benedetto XIV Ravegnana: transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

, da piazza Aldrovandi a via Benedetto XIV Ravegnana: transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso. Via San Vitale , all'intersezione con piazza Aldrovandi: direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

, all'intersezione con piazza Aldrovandi: direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso. Via San Vitale , da via Benedetto XIV a piazza di Porta Ravegnana: divieto di transito veicolare eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso, con senso unico alternato regolato a vista.

, da via Benedetto XIV a piazza di Porta Ravegnana: divieto di transito veicolare eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso, con senso unico alternato regolato a vista. Via San Vitale , all'intersezione con via Benedetto XIV: direzione obbligatoria a destra eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

, all'intersezione con via Benedetto XIV: direzione obbligatoria a destra eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonché residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso. Via Castel Tialto, all'intersezione con via San Vitale: direzione obbligatoria a destra.

I residenti

I veicoli dei residenti delle seguenti vie, saranno autorizzati a transitare in via Ugo Bassi e via Rizzoli (nella sola direzione verso piazza di Porta Ravegnana), per raggiungere passi carrabili e posti auto su strada:

Strada Maggiore, tratto da piazza di Porta Ravegnana a piazza Aldrovandi piazza della Mercanzia

via Caprarie

via Calzolerie

via Castiglione, tratto da piazza della Mercanzia a via Farini

via De’ Pepoli

piazza del Francia

via Castel Tialto

via Dal Luzzo

via Santo Stefano, tratto da piazza della Mercanzia a vicolo Alemagna

vicolo Alemagna

Le deviazioni dei bus

Anche i tanti autobus che passano in quel tratto di centro dovranno cambiare strada. Alcune fermate verranno soppresse e ne verranno create di provvisorie. In particolare, il percorso ordinario delle linee 14, 15, 19, 25, 27 e T1 subiranno modifiche. Tutti i dettagli sulle deviazioni sono sulla pagina dedicata: https://www.tper.it/garisenda.

