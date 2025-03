Tornado a Bentivoglio (Bologna), alberi caduti e danni. Cosa è successo

Bentivoglio (Bologna), 15 marzo 2025 – L’allerta meteo sembra non mollare l’Emilia Romagna. Immagini e testimonianze paurose quelle che arrivano da Bentivoglio dove, verso le 16, si è abbattuta una forte precipitazione con grandine e violente raffiche di vento.

Tornado a Bentivoglio (Bologna): un grosso albero abbattuto dalla tromba d'aria nella zona del cimitero. Gli uomini della Protezione civile al lavoro per ripristinare la situazione

Sul territorio si era inoltre formata una tromba d’aria che, per fortuna, si è smorzata sul nascere. Gravi i danni ad alberi che in più zone del paese della Bassa si sono rovesciati. Il cimitero è stato chiuso per permettere la rimozione degli alberi caduti per le raffiche di vento. Nessun danno a cose o persone per fortuna.

Così il sindaco Alice Vecchi: “In seguito alle forti raffiche di vento, pioggia e grandine abbattutesi poco fa, vi sono diversi alberi caduti sul territorio comunale. Prestare attenzione soprattutto nelle frazioni di Santa Maria in Duno, di San Marino e in via Vietta.

Le squadre della Protezione Civile di Bentivoglio, di Idria e il corpo della Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera sono impegnate anche nella chiusura di un fontanazzo che si è aperto in via Saletto al confine territoriale Nord con Altedo”.