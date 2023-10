Torre Garisenda, Bologna chiama i tecnici del ponte Morandi. Attesa per il sopralluogo di Sgarbi

Bologna, 24 ottobre 2023 – La preoccupazione per lo stato di salute della Torre Garisenda è arrivata fino a Roma. In questi giorni Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e con delega sulla Sicurezza del patrimonio, sarà a Bologna per un sopralluogo; mentre la ditta specializzata che eseguirà i lavori di messa in sicurezza è la società Fagioli (che ha la propria sede principale a Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia), già attiva in interventi ad elevata complessità come il raddrizzamento e il ri-galleggiamento della Costa Concordia, naufragata all’Isola del Giglio, e la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova.

Lo spazio attorno alle Due Torri di Bologna è stato transennato

Dopo la telefonata tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministero si è reso disponibile per lavorare insieme al Comune a un progetto di messa in sicurezza all'avanguardia. Il tema dei restauri alla torre, infatti, è stato al centro del colloquio che ha portato alla decisione di un sopralluogo per verificare lo stato di salute della Garisenda da parte di Sgarbi.

Intanto, questa mattina a Bologna si è tenuto l’incontro con il gruppo di lavoro che dovrà individuare i profili degli esperti da sottoporre al Sindaco per la costituzione del ‘Comitato per il restauro della Garisenda’ che sarà istituito nel corso della settimana. Alla guida del gruppo di lavoro ci sarà l’ingegnere Raffaela Bruni, che assumerà la carica di coordinatrice del Comitato. Nella sua lunga esperienza professionale ha seguito, tra le altre cose, la riqualificazione del comparto universitario di via Zamboni e piazza Verdi e il coordinamento delle attività manutentive edilizie all’interno del Teatro Comunale, fino alla costituzione della Fondazione. Attualmente ricopre l’incarico di membro del Consiglio di indirizzo del Teatro Comunale di Bologna.

Nella giornata di oggi il Sindaco Lepore, che assieme agli assessori competenti, ha incontrato oltre ai tecnici comunali impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della torre, anche i dirigenti della mobilità e Tper per fare il punto sull’impatto della chiusura della viabilità nei tratti interessati dalla delimitazione per i monitoraggi. C’è stato poi un colloquio con alcuni professionisti esperti in materia strutturale e conservazione dei beni architettonici.

Lepore, intanto, è ancora in attesa della relazione sollecitata al comitato tecnico-scientifico che segue da vicino le problematiche della torre.