Tumore al seno, le visite di prevenzione gratis a Bologna: ecco quando

Bologna, 18 marzo 2024 – Due giornate dedicate alla prevenzione dei tumori mammari: è questa l’iniziativa realizzata dalla Cisl Area metropolitana bolognese nell’ambito della Carta dell’amicizia, il protocollo siglato con Fondazione Ant per aiutare i cittadini nella prevenzione oncologica.

Mercoledì 3 aprile e giovedì 4 aprile, grazie al Progetto Mammella sarà possibile effettuare visite senologiche con ecografia mammaria gratuite: si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nella sede Cisl di via Milazzo 16 a Bologna. Sarà possibile prenotare le sedute a partire dalle 10 del 20 marzo a questo link.

A chi è rivolta la mammografia

La mammografia è un veloce esame a raggi X per la prevenzione del tumore del seno. Come riporta anche la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, sul suo sito: “La prevenzione deve cominciare a partire dai 20 anni di età con controlli annuali del seno eseguiti da uno specialista senologo, affiancati alla mammografia biennale dopo i 50 anni o all'ecografia, ma solo in caso di necessità, in donne giovani”.

La prevenzione oncologica

Le visite, erogate dai professionisti Ant, sono possibili grazie ai fondi raccolti alle postazioni Ant allestite all'interno delle sedi Cisl, con i prodotti solidali della Fondazione.

"Da ormai vent'anni abbiamo scelto di affiancare alla nostra storica attività di assistenza domiciliare ai malati di tumore, anche la prevenzione oncologica attraverso l'informazione e la sensibilizzazione sul tema e, in maniera sempre crescente, attraverso progetti di diagnosi precoce – dice Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant – se da un lato le cure stanno diventando sempre più efficaci grazie alla ricerca, dall'altro si rende sempre più necessario diffondere la cultura della prevenzione e del prendersi cura della propria salute attraverso stili di vita sani e l'abitudine ai controlli diagnostici che permettono di intercettare la malattia in fase di esordio, quindi quando è maggiormente curabile".

Un progetto, dichiara Enrico Bassani, segretario Cisl, "che abbiamo fortemente voluto. Creare rete con le associazioni, che come noi perseguono valori di solidarietà e che generano ogni giorno azioni positive nella collettività, rientra nel nostro concetto di patto e coesione sociale".