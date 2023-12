Urtata da un bus, cade e batte la testa. Grave una 65enne

Con la faccia a terra, coperta di sangue. L’hanno trovata così i primi soccorritori. La donna, una sessantacinquenne straniera residente in provincia di Salerno, è rimasta vittima di un gravissimo incidente, avvenuto intorno alle 15 in viale Pietramellara, di fronte alla stazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta assieme ai sanitari del 118 in piazza Medaglie d’Oro, un autobus, proveniente da via Matteotti, svoltando in viale Pietramellara in direzione della stazione, avrebbe urtato senza rendersene conto la donna, che si trovava al margine del marciapiede. Il mezzo avrebbe quindi proseguito la sua corsa, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima, caduta a terra battendo la testa, è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Maggiore, in codice di massima gravità. La dinamica dell’incidente non è stata subito chiara: gli agenti sono riusciti a ricostruirla solo in un secondo tempo, grazie alle dichiarazioni dei testimoni e alle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza della stazione.

n. t.