Maneskin a Bologna, due i concerti all’Unipol Arena. E qualcuno potrebbe già incontrarli in città

Bologna, 15 marzo 2023 – Sale l’ansia da concerto per i Maneskin che fanno tappa a Bologna con il loro ‘Loud kids’ tour il 16 e il 17 marzo (domani e dopodomani sera). E se il loro ultimo show è stato il 13 marzo a Parigi, è molto probabile che la band sia già in città.

Non è trapelato nulla dai social sul loro arrivo o sul loro alloggio bolognese, eppure potrebbe non essere così difficile incontrarli o vederli in giro per i portici o in qualche locale del centro.

Fatto sta che i 350mila biglietti all’Unipol Arena – raggiungibile in bus, treno o auto – sono esauriti da tempo e ora chi ha il ticket si sta organizzando per vederli dal vivo e per ascoltare alcuni dei nuovi brani dell’ultimo album ‘Rush’, come ‘The Loneliest’ e ‘Gossip’, con uno dei più famosi chitarristi rock come Tom Morello.

Maneskin: i concerti a Bologna il 16 e il 17 marzo 2023

Dopo il successo acclamato in tutto il mondo, la curiosità per i fan e non solo è alta: anche perché sarà molto probabilmente a ridosso del concerto che, tramite i social, si saprà qualcosa di più sulla band romana in visita a Bologna.

Visita che non è la prima: i Maneskin hanno fatto il loro primo concerto al Locomotiv nel marzo del 2018, dopo l’uscita da X Factor. Quindi pronti a replicare il successo di allora ma con alle spalle anni di successi e dischi di diamante e platino.

Come da scaletta i concerti dovrebbero durare all’incirca 2 ore e portare sul palco brani che hanno totalizzato veri e propri record di streaming e ascolto come ‘Zitti e Buoni’, con cui hanno vinto sia Sanremo sia l’Eurovision nel 2021, ma anche la cover ‘Beggin’, grazie alla quale hanno anche ricevuto numerosi complimenti dal mondo della musica e dello spettacolo.