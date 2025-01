Vota il tuo presepe: ecco i vincitori del concorso del Carlino

Bologna, 11 gennaio 2025 - Oltre settemila tagliandi per premiare i vostri presepi ed eleggere i vincitori di ‘Vota il tuo Presepe’. Si è concluso anche quest’anno il tradizionale concorso natalizio organizzato da il Resto del Carlino, che ospita i partecipanti nell’Aula Biagi della sede di via Mattei per la grande cerimonia. Qui, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi, la premiazione ufficiale: oltre ai primi tre classificati, altrettanti sono i riconoscimenti speciali che valorizzano le composizioni della natività più creative, originali e connesse al territorio, cittadino e metropolitano. Ecco chi sono i vincitori.

Da sinistra, Andrea Zanchi, capocronista del Carlino Bologna; Agnese Pini, direttrice di QN - il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno; i primi classificati; il cardinale Matteo Maria Zuppi e, a destra, Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino (FotoSchicchi)

Le foto della cerimonia di premiazione

Tutte le sedici realtà hanno ricevuto l'attestato di partecipazione, ma solo tre sono stati i vincitori: terzo posto per l'abitazione della signora Piera Cavazza, che allestisce da sola il suo presepe in via Parisio 50. Questa rappresentazione ha totalizzato 818 punti. "Sono molto contenta e ho ricevuto circa 5.500 visitatori", dice affiancata dagli altri due protagonisti del podio. Secondo classificato è stata la parrocchia Santa Croce di Selva Malvezzi, dove la composizione ha preso vita grazie anche al contributo di diversi bambini. Il presepe rappresenta il Giubileo 2025, "prendendo ispirazione dal logo e creando quattro strade che portano alla natività", racconta il gruppo. Primo posto per il presepe di piazza Capitini di Corrado Mattei, che rispecchia "la tradizione", condita "dalla presenza del Carlino, con un camion che carica le copie di giornali che poi vanno in distribuzione", spiega Corrado.

I premi speciali

I presepi nel Borgo di Sassomolare a Castel D'Aiano hanno ottenuto un premio speciale per la valorizzazione del suo territorio. Per l'originalità dell'allestimento, ha vinto anche il comando dei carabinieri della stazione Navile, con il comandante Nicola Patti e alla presenza di Ivan Riccio, comandante del Reparto operativo dei Carabinieri provinciali di Bologna. Anche la casa di riposo di via Murri a Molinella ha guadagnato un premio speciale, con 'Natale alla Nevio Fabbri', premiato per il suo valore sociale.

Zuppi: “La dimensione spirituale diventa umana”

"La bellezza del divino, una dimensione spirituale che diventa umana – dice Zuppi, seduto al fianco della direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e il Carlino Agnese Pini e del vicedirettore Valerio Baroncini –. Molti hanno iniziato a fare il presepe allargando la casa, con amici, in parrocchia o in luoghi anche diversi. Un bambino qualche giorno fa mi ha chiesto quante volte nascesse Gesù (ride, ndr). Ma la verità è che il ricordo che fa rivivere. Voi raffigurate l'umanità".