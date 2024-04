"De Rossi e Thiago, quante analogie": il ’Caffè rossoblù’ con Paolo Franci

Bologna, 18 aprile 2024 – La Grande Bellezza, sì. La Bellezza dei Dybala e degli Zirkzee, la Bellezza del calcio di De Rossi e di Thiago. Ma anche la Grande Incertezza di come finirà questo duello per un sogno. Roma-Bologna di lunedì 22 aprile all’Olimpico vale un posto in business class: destinazione Champions.

"Pensavo il Bologna si sarebbe calmato prima o poi: invece non s’è calmato per niente. E’ una squadra di furibondi".

L’ironia e l’acume sono da sempre la cifra stilistica di Paolo Franci. Giornalista del Quotidiano Nazionale/Quotidiano Sportivo, Paolo si occupa di calcio, politica sportiva e ha seguito i grandi scandali dello sport da Calciopoli in poi. Ma prima di tutto, Paolo è romano e romanista: vero, ma lucido e critico.

"Il mantra in città è questo: se fosse arrivato De Rossi ad agosto, ora lotteremmo per lo scudetto. Capite che qui c’è un ambiente da tenere calmo", spiega lui che, tra le mille cose, è anche capo ufficio stampa della International Padel Federation, autore televisivo, opinionista radiofonico e in diversi programmi Rai. "Vedo tante similitudini tra Roma e Bologna, quel feeling tecnico, quel piacere di giocare bene a pallone che renderà questa partita imperdibile".

