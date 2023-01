Bologna Spezia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna Spezia: le probabili formazioni

Bologna, 27 gennaio 2023 – Contro lo Spezia per cancellare la Cremonese: il Bologna di Thiago Motta, reduce dal deludente pareggio di lunedì sera contro la squadra di Ballardini, proverà questa sera a centrare una vittoria che farebbe iniziare il girone di ritorno dei rossoblù col piede giusto, in attesa di eventuali rinforzi di mercato.

Calcio d’inizio alle 18.30 per la gara che apre il turno in Serie A: quella del Dall’Ara sarà la prima partita in massima serie dove sarà introdotto il fuorigioco semi-automatico. Match trasmesso in diretta su Dazn, Massimi di Termoli è il direttore di gara prescelto.

Come arriva il Bologna

Rispetto alla partita di quattro giorni fa Motta non recupera nessuno, con l’unica novità che riguarda il rientro tra i convocati di Emanuel Vignato. Il fantasista è ancora in uscita, ma fin qui di offerte concrete non ne sono arrivate. Il modulo rimarrà lo stesso visto contro la Cremonese, ma ci dovrebbero essere differenze negli interpreti: la difesa sarà quella tipo, con Posch e Lykogiannis terzini e la coppia Soumaoro - Lucumì al centro. Schouten, ristabilito dopo la febbre di domenica, partirà titolare al posto di Moro, mentre Ferguson e Dominguez agiranno ai suoi lati. In avanti occasione dall’inizio per Zirkzee, spronato da Motta alla vigilia, con Orsolini e Soriano esterni di attacco. Panchina per Barrow. Ancora infortunato Arnautovic, sul quale si stanno scatenando voci di mercato provenienti dall’Inghilterra.

Come arriva lo Spezia

La squadra di Gotti viene da due ko consecutivi tra Coppa Italia e Campionato, con l’ultima gara giocata dagli aquilotti che ha visto la Roma passare per 2 a 0 al Picco. Rispetto alla sfida contro i giallorossi solamente un cambio nell’undici titolare, con Hristov, passato al Venezia nelle ultime ore, che sarà sostituito dal rientrante Nikolau. A completare il reparto Caldara e Amian, Dragowski in porta e Reca ed Holm sulle fasce. Nel caso in cui lo svedese non dovesse farcela spazio a Salva Ferrer. In mezzo al campo, con Zurkowski ed Ekdal infortunati, conferme per Bourabia e Ampadu, mentre in avanti Agudelo potrebbe agire nel ruolo di punta centrale come visto contro la Roma. Ai suoi lati Gyasi e Verde, out Nzola.

Bologna - Spezia: orario e arbitro

In campo oggi alle 18.30 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna

Arbitro: Massimi di Termoli.

In tv

Diretta tv: Dazn

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 11 Zirkzee, 21 Soriano. Allenatore: Motta. Panchina: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 50 Cambiaso, 66 Amey, 6 Moro, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 55 Vignato, 99 Barrow.

SPEZIA (3-4-3): 69 Dragowski; 27 Amian, 29 Caldara, 43 Nikolau; 2 Holm, 6 Bourabia, 4 Ampadu, 13 Reca; 10 Verde, 33 Agudelo, 11 Gyasi. Allenatore: Gotti. Panchina: 22 Marchetti, 40 Zovko, 5 Moutinho, 7 Sala, 21 Ferrer, 55 Wisniewski, 16 Beck, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 30 Maldini, 72 Cipot, 19 Krollis , 44 Strelec.

