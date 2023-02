Virtus Bologna Germani Brescia 84-78, Belinelli e Shengelia trascinano le Vu Nere

Super prestazione di Shengelia e Belinelli

Bologna, 5 febbraio 2023 – La Virtus si conferma anche in Italia e al termine di una partita equilibratissima batte per 84-78 la Germani Brescia, grazie ad un super Marco Belinelli e alla ottima prova di Toko Shengelia.

Reduce dalla doppia vittoria in Eurolega, e in attesa di ospitare giovedì sera il Barcellona, la formazione di Sergio Scariolo, in formazione largamente rimaneggiata ospita, alla Segafredo Arena, il Brescia.



Solo ampio turnover per le V Nere che hanno la testa proiettata all’Europa, ma non possono certo sottovalutare la sfida contro i bresciani di Magro.

Nella Virtus assenti Isaia Cordinier, Leo Menalo, Semi Ojeleye e Milos Teodosic, Scariolo rinuncia anche a Iffe Lundberg.



In avvio i bianconeri si affidano a Mannion, Pajola, Weems, Shengelia e Jaiteh.

Sfida equlibratissima quella tra bianconeri e bresciani, la Virtus tiene a lungo la testa del confronto toccando anche il +7, ma i lombardi non mollano e prima dell’intervallo mettono la freccia e si portano avanti 39-40.

L’inerzia non cambia nel secondo tempo, con la Virtus chiamata a rincorrere una Brescia che in campo mette tanta energia. La Germani allunga 48-54 costringendo Scariolo a chiedere tempo. La tripla di Belinelli a fil di sirena di fine terzo quarto sancisce l’aggancio bianconero sul 62-62. E’ ancora capitan Belinelli, con altre tre triple ad inizio ultima frazione, a permettere alla Virtus di allungare su 72-64. Belinelli è scatenato, ma Brescia non molla e impatta sul 75-75 al 36’. Brescia torna avanti 77-78, ma il finale è tutto bianconero con la Virtus che ribalta, rischia, ma alla fine porta a casa vittoria e i 2 punti in palio.



Virtus Bologna Germani Brescia 84-78, il tabellino



SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 11, Faldini ne, Belinelli 23, Pajola 2, Bako 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 2, Mickey 9, Camara ne, Weems 10, Abass. All. Scariolo.

LEONESSA BRESCIA: Gabriel 8, Massinburg 10, Nikolic 11, Della Valle 10, Petruccelli ne, Taylor, Odiase 19, Burns 2, Laquintana, Cournooh 5, Moss 9, Akele 4. All. Magro.

Arbitri: Rossi, Quarta, Borgo.

Note: parziali 20-17, 39-40, 62-62.