Virtus Bologna Reyer Venezia 79-78: Teodosic firma una vittoria al fotofinish

Milos Teodosic decisivo sul finale di partita

Bologna, 15 gennaio 2023 – La Virtus batte in volata Venezia e chiude al secondo posto il girone di andata. Una tripla di Milos Teodosic a 8” dalla fine porta alla vittoria la formazione bianconera al termine di una sfida intensa e dalle mille emozioni contro una Reyer volitiva e che non ha mai mollato.



Nell’ultima sfida del girone di andata, la formazione di Sergio Scariolo si trova di fronte l’ambiziosa Venezia, in una sfida tra due delle squadre più attrezzate del campionato.

Scariolo lascia riposo Jaiteh, Lundberg e Ojeleye, oltre a Menalo e Abass e propone un quintetto inedito con Hackett, Teodosic, Weems, Shengelia e Bako.



Partenza a razzo per i bianconeri avanti subito 5-0 e poi 9-3. Bianconeri padroni del campo e in grado di toccare il +10, sul 18-8 già al 5’. La sfida è in mano alla Virtus, anche se Venezia, sfruttando il suo tiro dalla lunga distanza non molla. Al 10’ bianconeri avanti 26-20. La sfida procede a strappi, con la forbice del distacco che si allarga e si accorcia. All’intervallo i bianconeri sono avanti 42-34.



Ad inizio ripresa Venezia cambia marcia e con un parziale di 0-9, si porta avanti per la prima volta 42-43. Inizia un lungo e bel testa a testa, con la Virtus che prova a riprendere la testa, ma con la Reyer che risponde colpo su colpo.



Venezia prende man mano il controllo della partita e allunga sul 52-61 al 31’; la Virtus risponde con un super break di 13-0 ribaltando sul 65-61 3’ dopo.

La sfida è bella, intensa La Virtus allunga sul 74-68; Venezia risponde nel finale e ribalta 76-78, ma a 8” dal termine Teodosic infila la tripla della vittoria. Nell’ultima occasione per la Reyer la difesa bianconera difende infatti benissimo e Cordinier ruba palla per la festa Virtus.

Corsi e ricorsi storici le due squadre si ritroveranno di nuovo di fronte nei quarti di finale di Coppa Italia, visto che la Virtus ha chiuso seconda il girone di andata e Venezia invece settima.



Virtus Bologna Reyer Venezia 79-78, tabellino



SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 17, Teodosic 10, Weems 7, Shengelia 15, Bako 2; Mannion 8, Belinelli 6, Mickey 9, Camara 2, Cordinier 3, Pajola ne, Martini ne. All. Scariolo.

UMANA VENEZIA: Spissu 9, Granger 10, Bramos 14, Willis 6, Watt 14; Freeman 2,

Parks 15, De Nicolao 4, Chillo, Tessitori 4, Moraschini ne, Chapelli ne. All. De Raffaele.

Arbitri: Begnis, Attard, Borgo.

Note: parziali 26-20, 42-34, 52-58.