Virtus Sassari domenica 23 aprile. Dove vederla in tv

Bologna, 22 aprile 2023 – Sfida casalinga per la Virtus che, nella terzultima giornata di serie A ospita, domani, domenica 23 aprile alle 18 la Dinamo Sassari. Prima contro quarta, lo scontro della Segafredo Arena si annuncia molto interessante per gli appassionati di basket, vista anche la diretta in chiaro su Nove. Rientrano tra i giocatori convocabili Nico Mannion, Mam Jaiteh, Iffe Lundberg e Awudu Abass, indisponibile Isaia Cordinier, non sarà della partita Ismael Bako per una lombalgia.

A presentare la sfida è l’assistant coach Andrea Diana. “Sarà molto importante avere un approccio duro e fisico contro una squadra come Sassari che a livello offensivo è seconda per punti segnati, con 84 punti a partita. In più sono primi sotto due importanti voci statistiche: assist, 19 a partita, e percentuale di tiro da tre punti, che è al 40%. Partendo dalla nostra transizione difensiva e la pressione sui loro esterni sarà importante cercare di abbassare queste percentuali. Come sempre sarà una chiave la lotta a rimbalzo, evitando di concedere a Sassari seconde opportunità di tiro mentre dall’altra parte del campo, in attacco, dovremo condividere bene la palla senza fermarla, trovando attacchi equilibrati con tutti i giocatori coinvolti”.

Biglietti – Sono disponibili online sul circuito Vivaticket oppure alla bBiglietteria in Piazza della Costituzione dalle 16 di domani. La promozione in Gradinata Est che prevede la possibilità di acquistare un biglietto a € 14.50 (più prevendita) grazie alla collaborazione con “Bimbo Tu”. Una parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di macchinari e strumentazioni necessari ai reparti di pediatria degli ospedali bolognesi. Arbitri – Direzione di gara affida a Mazzoni, Quarta e Galasso. Radio & Tv – Diretta su Nove e in streaming su Eleven Sport; diretta radio su Nettuno Bologna Uno, differita tv in settimana su TRC.