Coppa Italia basket, la Virtus vola in finale: batte il Tortona 90-65

La Virtus vola in finale di Coppa Italia: Belinelli in azione

Torino, 18 febbraio 2023 – La Virtus batte la bestia nera Tortona 90-65 e vola in finale di Coppa Italia.

Al pala Alpitiur di Torino, dopo 13 anni le V Nere tornano a disputare l’atto conclusivo della seconda manifestazione nazionale strapazzando, con una bella prestazione collettiva i piemontesi.

Come 48 ore fa il mattatore assoluto del confronto è ancora lui, capitan Marco Belinelli semplicemente immarcabile per la difesa di Tortona, Shengelia e Teodosic importanti nei momenti iniziare a dare il via all’allungo bianconero e Weems strepitoso in attacco e in difesa.

La Virtus domina grazie ad un primo tempo semplicemente perfetto in cui i bianconeri, che tornano ad avere a disposizione Ojeleye, ottimo anche il suo ritorno, segnano 29 punti e chiudono avanti +17 dopo appena 10’.

Nel secondo parziale più equilibrato la Virtus continua a controllare senza affanno per poi dominare anche dopo l’intervallo, trovando vittoria e accesso alla finalissima che domani alle 18 assegnerà la coppa.

Sarà la quindicesima finale di Coppa Italia per la Virtus, la prima dopo 13 anni, e addirittura 21 dall’ultimo successo conseguito a Forlì.



Soddisfatto a fine partita uno straordinario Marco Belinelli che vorrebbe portare a Bologna la nona Coppa Italia della storia.

“Dobbiamo recuperare, pensare a noi stessi, abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, tutti abbiamo dato qualcosa per questa vittoria. Domani sarà un altro giorno cercheremo di dare il massimo per noi, per la società e per i nostri tifosi”.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 90

TORTONA 65

SEGAFREDO B OLOGNA: Hackett 5, Teodosic 9, Weems 11, Shengelia 18, Jaiteh 4; Mannion 2, Pajola 5, Camara 2, Abass, Belinelli 20, Mickey 3, Ojeleye 11. All. Scariolo.

BERTRAM YACHTS TORTONA: Christon 6, Harper 19, Macura 6, Daum 8, Cain 4; Filloy 9, Severini 6, Candi 2, Tavernelli 5, Mortellaro ne, Filoni ne. All. Ramondino

Arbitri: Begnis, Bartoli, Borgioni.

Note: parziali 29-12, 52-33, 73-51.

Tiri da due: Virtus 21/33; Tortona 13/29. Tiri da tre: 11/31; 9/29. Tiri liberi: 15/22; 12/14. Rimbalzi: 39; 32.