Trieste Virtus Bologna, torna la serie A. Dove vederla

Bologna, 1 aprile 2023 – Mal digerita la doppia sfida di Eurolega che ha portato alle nette sconfitte con Maccabi Tel Aviv e Efes Istanbul, la Virtus si rituffa nel campionato di serie A, per difendere l’attuale primato in classifica.

Domani pomeriggio alle 18 la formazione di Sergio Scariolo scende in campo all’Allianz Dome di Trieste per affrontare la formazione giuliana padrona di casa. Reduci da sei vittorie consecutive in campionato le Vu Nere cercano il settimo sigillo consecutivo per blindare ancora di più il primato e quindi il primo posto in classifica. Virtus ancora largamente rimaneggiata senza Teodosic, Pajola, Cordinier e Abass, Trieste che invece deve fare a meno di Hudson e Spencer e che farà leva sulla voglia di rivalsa dell’ex Michele Ruzzier.

Precedenti – Sono 8 nel massimo campionato, tutti vinti dai bianconeri. Arbitri – Direzione di gara affidata a Sahin, Martolini e Valzani.

Trieste Virtus Bologna, dove vederla

Radio & Tv – Diretta tv su Eleven Sport, radio su Nettuno Bologna Uno. Differita in settimana su Trc.